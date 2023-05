Fußball-Bundesligist Dortmund übernimmt Tabellenführung

Kurzmeldung ein/ausklappen G7-Gipfel endet mit weiteren Hilfszusagen an die Ukraine

Hiroshima: Mit weiteren Hilfszusagen an die Ukraine ist in Japan der G7-Gipfel zu Ende gegangen. Allein die USA sagten Munition, Artillerie und gepanzerte Fahrzeuge im Wert von umgerechnet rund 350 Millionen Euro zu. Außerdem vereinbarten die Staats- und Regierungschefs, ukrainische Piloten an Kampfjets westlicher Bauart auszubilden. Der ukrainische Präsident Selenskyj wertete seine Reise zum G7-Gipfel als Erfolg. Sein Land sei im Mittelpunkt gestanden. Eine scharfe Reaktion kam aus Peking: Die chinesische Regierung warf der G7-Gruppe vor, sich in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen. In der Abschlusserklärung des Gipfels hatten die G7-Staaten unter anderem die Kriegsdrohungen Chinas an die Adresse Taiwans kritisiert und China aufgefordert, auf Russland einzuwirken, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2023 06:00 Uhr