Fußball-Bundesligist Dortmund siegt in Köln 4:0

Köln: In der Fußball-Bundesliga hat Dortmund in Köln 4:0 gewonnen und ist damit auf Tabellenplatz fünf geklettert. Freiburg schlug Hoffenheim 3:2. Heidenheim und Wolfsburg trennten sich 1:1 sowie Darmstadt und Frankfurt 2:2. Die Partie Bochum-Stuttgart ist noch nicht zu Ende. Weil Fans in der Stuttgarter Kurve mit Fahnen Fluchtwege versperrten, weigerte sich der Schiedsrichter eine Dreiviertelstunde lang, die zweite Halbzeit anzupfeifen. Die Ergebnisse aus der 2. Liga: Nürnberg - Rostock 3:0, Elversberg - Hannover 2:2 und St. Pauli - Kaiserslautern 2:0 - St. Pauli damit wieder Tabellenführer vor Kiel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2024 18:00 Uhr