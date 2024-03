Fußball-Bundesligist Dortmund setzt Siegesserie gegen Frankfurt fort

Dortmund: Zum Abschluss des 26. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund seine Siegesserie fortgesetzt. Die Partie gegen Frankfurt endete mit 3 zu 1. Zuvor hatte sich Leverkusen in Freiburg 3 Punkte gesichert. Die Werkself besiegte die Breisgauer mit 3 zu 2. Beim Bundesligist Wolfsburg wurde heute auch eine Personalie bekanntgegeben. Ralph Hasenhüttel folgt auf Niko Kovac als Teamchef. Die Niedersachsen hatten am Vormittag die Trennung von Kovac vermeldet, nachdem das Team zuletzt elf Spiele in Folge sieglos blieb.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2024 22:00 Uhr