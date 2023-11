Fußball-Bundesligist Bochum holt ersten Sieg der Saison

Darmstadt: In der Fußball-Bundesliga hat Bochum zum ersten Mal in dieser Saison gewonnen. Der VfL setzte sich mit 2:1 bei Aufsteiger Darmstadt durch. In der zweiten Lige bleibt St. Pauli an der Tabellenspitze - durch einen 2:0-Erfolg in Elversberg. Der Tabellenzweite Düsseldorf unterlag 1:3 gegen Wiesbaden. Und in der Deutschen Eishockey-Liga hat Straubing das bayerische Derby gegen München mit 2:1 gewonnen. Die übrigen Ergebnisse mit bayerischer Beteiligung: Frankfurt - Ingolstadt 2:4 Bremerhaven - Augsburg 3:2 Nürnberg - Wolfsburg 4:5 nach Verlängerung

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.11.2023 01:00 Uhr