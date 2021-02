Fußball-Bundesligist Bayern München gewinnt 1:0 bei Hertha

Nachrichtenarchiv - 05.02.2021 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der FC Bayern München hat seine Tabellenführung in der Bundesliga ausgebaut. Zum Auftakt des 20. Spieltags gewannen die Bayern am Abend bei Hertha BSC 1:0. Die Siegtor schoss Coman in der 21. Minute. In der zweiten Bundesliga hatte zuvor Tabellenführer Hamburger SV auswärts bei Erzgebirge Aue 3:3 gespielt. Im Kellerduell gewann der FC St. Pauli gegen SV Sandhausen 2:1.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.02.2021 22:15 Uhr