Fußball-Bundesligist 1. FC Köln spielt 1:1 beim VfB Stuttgart

Zum Fußball: Der Bundesligist 1. FC Köln ist auch im 15. Punktspiel in Folge ohne Sieg geblieben. Beim Aufsteiger VfB Stuttgart hieß es am Abend 1:1. Die Schwaben waren nach nur 24 Sekunden in Führung gegangen, Köln erzielte in der 23. Minute per Foulelfmeter den Ausgleich. In der zweiten Liga hat Jahn Regensburg 3:0 gegen Eintracht Braunschweig gewonnen und ist damit auf Tabellenplatz drei vorgerückt. Der 1.FC Nürnberg kam gegen den Karlsruher SC nicht über ein 1:1 hinaus und steht nun auf Platz sechs.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.10.2020 22:45 Uhr