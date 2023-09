Fußball-Bundesligapartie zwischen Frankfurt und Köln endet 1:1 unentschieden

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt die erste Saison-Niederlage nur mit Mühe verhindert. Die Hessen kamen gegen Köln nicht über ein 1:1 hinaus. Greuther Fürth unterlag zuvor in der zweiten Liga mit 1 zu 3 gegen Hannover. Der HSV besiegte Rostock mit 2 zu 0 und Osnabrück verlor gegen Elversberg mit 0 zu 1. In der Formel 1 hat sich Red Bull-Fahrer Max Verstappen vor seinem Teamkollegen Sergio Perez und Ferrari-Pilot Carlos Sainz den Sieg im Großen Preis von Monza geholt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2023 19:00 Uhr