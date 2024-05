Fußball-Bundesliga: Union Berlin verliert gegen Bochum mit 3:4

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin eine Niederlage einstecken müssen. Die Hauptstädter verloren zuhause gegen den VfL Bochum mit 3:4. Die Bochumer zogen damit an Union Berlin vorbei und kletterten auf den 14. Tabellenplatz. In der 2. Liga spielten Hannover 96 gegen Paderborn 3:2, Elversberg gegen Hertha BSC Berlin 4:2 und Wehen Wiesbaden gegen Holstein Kiel 0:1.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.05.2024 17:30 Uhr