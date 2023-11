Fußball-Bundesliga: Stuttgart verliert in Heidenheim

Zum Fußball: Zum Abschluss des zehnten Bundesliga-Spieltags hat Aufsteiger Heidenheim im Schwabenderby den VfB Stuttgart mit 2:0 besiegt. Die Stuttgarter bleiben trotz der Niederlage auf Tabellenrang 3 - hinter Leverkusen und Bayern. Am Nachmittag trennten sich Wolfsburg und Bremen 2:2. Die Ergebnisse aus der zweiten Liga: Karlsruhe - Paderborn 0:3, Hannover-Braunschweig 2:0 und Rostock-Hertha 0:0. In der Frauen-Bundesliga hat der FC Bayern zum ersten Mal in dieser Spielzeit die Tabellenführung erobert. Die Münchnerinnen gewannen das Spitzenspiel gegen Wolfsburg mit 2:1.

