Fußball-Bundesliga: Stuttgart schlägt Darmstadt 3:1

Stuttgart: Neuer Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga ist der VfB Stuttgart - zumindest vorübergehend. Die Schwaben gewannen am Abend 3:1 gegen Aufsteiger Darmstadt. Der FC Bayern spielt am Nachmittag daheim gegen Bochum, der FC Augsburg ebenfalls daheim gegen Mainz. Die Nationalmannschaft der Frauen verlor in der Nations League in Dänemark mit 0:2.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2023 06:15 Uhr