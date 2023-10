Fußball-Bundesliga: Siege für Augsburg und Köln - Verstappen gewinnt Großen Preis der USA

Zum Sport: In der ersten Fußball-Bundesliga hat Augsburg nach zuletzt zwei Niederlagen wieder gewonnen: 5 zu 2 hieß es am Ende in Heidenheim. Nach knapp 20 Minuten hatten die Augsburger noch mit 0:2 zurückgelegen. Außerdem besiegte Köln Mönchengladbach mit 3:1 und rückte damit auf Relegationsplatz 16 vor. Und in der Formel 1 hat Red-Bull-Pilot Max Verstappen den Großen Preis der USA gewonnen - vor Lewis Hamilton im Mercedes und Lando Norris im McLaren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.10.2023 23:00 Uhr