Fußball-Bundesliga Neustart beginnt am 16. Mai

Frankfurt: Die Deutsche Fußball-Liga hat über den weiteren Verlauf der Saison entschieden. Seit dem Vormittag hatten sich die Vertreter der 36 Erst- und Zweitligisten per Videokonferenz zusammengeschaltet. Das Ergebnis: Der Bundesliga-Neustart wird am 16. Mai beginnen. Das gilt für die 1. und auch für die 2. Bundesliga. Allerdings wird es keine Freitags-Spiele geben. Insgesamt neun Spieltage sind in der seit Mitte März unterbrochenen Saison noch zu absolvieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2020 16:00 Uhr