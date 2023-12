Fußball-Bundesliga: Mönchengladbach und Bremen spielen 2:2

Mönchengladbach: In der Fußballbundesliga haben sich Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen am Abend 2:2 getrennt. In der Tabelle rückt die Borussia damit zumindest vorübergehend auf Rang neun vor, Augsburg ist vorerst nur noch Zehnter. Ebenfalls 2:2 endete die Zweitliga-Partie Schalke gegen Greuther Fürth. Für das Kleeblatt bedeutet das Rang drei in der Tabelle. Paderborn gewann 3:0 gegen Rostock.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2023 06:00 Uhr