Fußball-Bundesliga: Leverkusen siegt und bleibt Spitzenreiter

Wolfsburg: Bayer Leverkusen bleibt in der Fußball-Bundesliga Tabellenführer. Die Leverkusener siegten am Nachmittag mit 2:1 beim VfL Wolfsburg. In der Erfolgsspur bleibt weiter der VfB Stuttgart, der bei Union Berlin einen 3:0-Auswärtserfolg feierte. Die weiteren Ergebnisse: Hoffenheim - Frankfurt 1:3, Darmstadt - Leipzig 1:3 und Freiburg - Bochum 2:1. Im heutigen Abendspiel gastiert der FC Bayern seit 18:30 Uhr bei Mainz 05. In der zweiten Liga hat Greuther Fürth 0:2 beim Hamburger SV verloren. Außerdem spielten: Paderborn - St. Pauli 2:2 und Osnabrück - Wiesbaden 0:2. In der Fußball-Bundesliga der Frauen hat Aufsteiger 1. FC Nürnberg am 5. Spieltag die ersten Saisonpunkte eingefahren. Die Nürnbergerinnen gewannen 2:0 beim SC Freiburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2023 18:00 Uhr