Fußball-Bundesliga: Leverkusen siegt erneut in letzter Minute

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga bleibt Spitzenreiter Leverkusen auch nach 27. Spieltagen ungeschlagen. Die Mannschaft drehte durch zwei Treffer in der 88. und der 91. Spielminute die Partie gegen Hoffenheim und gewann 2:1. Verfolger Bayern München kann im Top-Spiel gegen Dortmund am Abend den Abstand wieder verkürzen. Die weiteren Ergebnisse: Mönchengladbach - Freiburg mit 0 zu 3, Frankfurt - Union Berlin 0 zu 0, Leipzig - Mainz 05 0 zu 0 und Bremen - Wolfsburg 0 zu 2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2024 18:00 Uhr