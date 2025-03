Fußball-Bundesliga: Leverkusen gewinnt in Frankfurt

Frankfurt am Main: In der Fußball-Bundesliga hat Meister Bayer Leverkusen die Generalprobe vor dem Championsleague-Duell gegen den FC Bayern mühelos absolviert. Bei Eintracht Frankfurt gewann das Team von Xabi Alonso klar mit 4:1. Leverkusen festigt damit Platz zwei hinter dem FC Bayern, Frankfurt bleibt auf Platz drei. In der zweiten Liga hat der Karlsruher SC das Abendspiel gegen den 1. FC Köln mit 1:0 gewonnen. Köln rutscht damit auf Tabellenplatz drei, Karlsruhe ist Neunter.

