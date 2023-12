Fußball-Bundesliga: Leverkusen gewinnt gegen Frankfurt

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Leverkusen seine Tabellenführung ausgebaut. Die Mannschaft gewann gegen Frankfurt mit 3:0. Im Verfolgerduell können Bayern und Stuttgart den Abstand aber verkürzen - beide spielen gerade gegeneinander. Der 1. FC Köln hat heute im Abstiegskampf einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen: Die Kölner verloren beim SC Freiburg 0:2. In der zweiten Bundesliga spielten: St. Pauli - Wiesbaden 1:1, Karlsruhe - Elversberg 3:2 und Braunschweig - Kaiserslautern 2:1. Und in der Bundesliga der Frauen trennten sich Bayern und Nürnberg 1:1. Damit kann Wolfsburg im Kampf um die Herbstmeisterschaft am Montag an den Münchnerinnen vorbeiziehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2023 20:00 Uhr