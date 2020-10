Fußball-Bundesliga: Leverkusen-Augsburg 3:1

Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr sorgen für Staus

München: Die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr haben in den großen bayerischen Städten heute zu Staus geführt. In Regensburg und Ingolstadt blieben die Busse im Depot - in München, Regensburg und Augsburg auch die Bahnen. Auf den Straßen der Innenstädte war dies deutlich zu spüren. Arbeitsniederlegungen gab es auch in anderen Städten des Freistaats, wie etwa Coburg und Bamberg. Hier sowie in Regensburg sollen sie morgen fortgesetzt werden. In München ist der Warnstreik inzwischen zu Ende. Nach Angaben der Verkehrsgesellschaft kann es aber noch dauern, bis alles wieder nach Plan fährt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.10.2020 19:45 Uhr