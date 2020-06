Fußball-Bundesliga: Leipzig gewinnt in Köln mit 4:2

Bundesstaaten kritisieren Trump wegen Drohung mit Militär

Washington: Die Drohungen von US-Präsident Trump, die Proteste im Land notfalls mit Hilfe des Militärs zu lösen, stoßen auf Widerstand. Der Gouverneur des Bundestaates Washington, Jay Inslee, schrieb in einer Mail, Trump habe wiederholt bewiesen, dass er nicht in der Lage sei, zu regieren. Auch der Gouverneur Kaliforniens, Gavin Newsom, kritisierte Trump und stellte sich auf die Seite der Demonstranten. Wörtlich sagte er: "Was gerade im Land passiert, ist nicht die Schuld der schwarzen Gemeinschaft, sondern unsere." Generalsstaatsanwältin James kündigte an, notfalls gegen Trump vor Gericht zu ziehen. Der Präsident hatte die Bundesstaaten aufgerufen, härter gegen die Demonstranten vorzugehen. Sollten sie das nicht tun, so Trump, werde er notfalls auch das Militär einsetzen. Seit dem gewaltsamen Tod des Schwarzen George Floyd durch einen Polizisten kommt es in den USA zu massiven Protesten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.06.2020 09:45 Uhr