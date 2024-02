Fußball-Bundesliga: Leipzig bleibt an Spitzengruppe dran

Leipzig: In der Fußball-Bundesliga hat Leipzig seinen Abstand zur Spitzengruppe verringert. Die Mannschaft von Trainer Rose schlug Mönchengladbach im Abendspiel mit 2:0 und steht nun zwar weiter auf Platz 5, aber nur noch einen Punkt hinter den viertplatzierten Dortmundern, die gestern in Wolfsburg nur 1:1 spielten. Die weiteren Ergebnisse: Mainz - Augsburg 1:0 Heidenheim-Leverkusen 1:2, Leverkusen weiter Tabellenführer. Hoffenheim - Union Berlin 0:1 Darmstadt - Stuttgart 1:2. Heute spielen noch: Freiburg-Frankfurt und Bochum-Bayern. In der Zweiten Liga spielt Nürnberg heute gegen Kaiserslautern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.02.2024 07:00 Uhr