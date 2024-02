Fußball-Bundesliga: Köln verliert gegen Bremen

zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat Köln zum Auftakt des 22. Spieltags einen Dämpfer im Abstiegskampf hinnehmen müssen. Gegen Bremen verlor der Tabellensechzehnte mit 0:1. Augsburg spielt heute in Mainz. Der FC Bayern ist morgen in Bochum zu Gast. In der zweiten Liga hat Fürth gestern 1:2 in Hannover verloren. Hertha BSC gewann 3:2 gegen Magdeburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2024 08:00 Uhr