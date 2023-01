Fußball-Bundesliga: Köln deklassiert Bremen

Kurzmeldung ein/ausklappen Winterwetter führt in Deutschland und Nachbarländern zu Unfällen

München: Die starken Schneefälle behindern den Straßenverkehr. In Bayern meldete die Polizei mehr als 100 schneebedingte Unfälle, im Saarland allein 90. Auch im übrigen Deutschland kam es zu vielen Blechschäden oder Zusammenstößen mit Leichtverletzten. In Polen, Tschechien und der Slowakei führte das Winterwetter zu großflächigen Stromausfällen. Das lag meist daran, dass Bäume auf Leitungen gefallen waren. Der Deutsche Wetterdienst rechnet in der Nacht mit weiterem Schnee. In manchen Alpenregionen könnten bis zu zehn Zentimeter Neuschnee dazukommen. In Laax in der Schweiz hat der Ski-Weltverband FIS den Halfpipe-Weltcup der Snowboarder abgesagt. Begründung: Nebel, Neuschnee und Wind

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2023 23:00 Uhr