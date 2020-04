Fußball-Bundesliga hofft auf Neustart am 9. Mai

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Der deutsche Profi-Fußball hofft darauf, trotz der Pandemie die Saison ab dem 9. Mai fortsetzen zu können. Gleichzeitig betonte der Chef der Deutschen Fußball-Liga, Seifert, ob und wann wieder gespielt werde könne, sei Sache der Politik. Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Erst- und Zweitligisten wurde deutlich, dass an den sogenannten Geisterspielen nur maximal 300 Menschen teilnehmen würden - Spieler und Trainer eingeschlossen. Außerdem gibt es klare Vorgaben für Hygienemaßnahmen. Und Spieler sollen mindestens einmal auf das Virus getestet werden. Die DFL bat die Fans gleichzeitig, sich bei einer Saison-Fortsetzung nicht vor den Stadien zu versammeln. Kritik am möglichen Starttermin 9. Mai kam von den Grünen. Die sportpolitische Sprecherin Lazar sagte, der Fußball nehme für viele Menschen einen wichtigen Platz ein. Systemrelevant sei er aber nicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2020 23:00 Uhr