Fußball-Bundesliga: Hoffenheim und Freiburg trennen sich 0:0

Nachrichtenarchiv - 19.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sinsheim: Der SC Freiburg hat sich bei der TSG Hoffenheim einen Punkt erkämpft. Das badische Bundesliga-Derby endete 0:0. Freiburg ist jetzt Tabellendritter, Hoffenheim Vierter. Damit geht die Liga in eine elftägige Länderspielpause. Die deutsche Nationalmannschaft spielt in der "Nations League" am Freitag gegen Ungarn und am Montag gegen England.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2022 06:00 Uhr