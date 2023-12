Fußball-Bundesliga: Hoffenheim schlägt Bochum mit 3:1

Zum Fußball: Nach vier sieglosen Bundesligaspielen hat Hoffenheim am Abend wieder gewonnen: 3 zu 1 hieß es am Ende gegen Bochum. Heute stehen mehrere Spitzenspiele an: Der FC Bayern ist zu Gast in Frankfurt - am Abend treffen dann Dortmund und Leipzig aufeinander. Augsburg muss in Bremen antreten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.12.2023 08:15 Uhr