Fußball-Bundesliga: Heidenheim spielt 1:1 in Hoffenheim

Zum Fußball: In der Ersten Bundesliga hat Heidenheim im Kampf um den Klassenverbleib einen Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim verpasst. Die Mannschaften trennten sich 1 zu 1. Zuvor verlor Eintracht Frankfurt zuhause mit 1 zu 2 gegen Union Berlin. In der Zweiten Fußball-Bundesliga siegte der FC Nürnberg in Münster mit 1 zu 0. Der Tabellenletzte Jahn Regensburg spielte zuhause gegen Paderborn 0 zu 0. Und Hannover und Braunschweig trennten sich im Niedersachsen-Derby ebenfalls unentschieden mit 1 zu 1.

09.03.2025 20:00 Uhr