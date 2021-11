Fußball-Bundesliga: Fürth bleibt weiter sieglos

Nachrichtenarchiv - 07.11.2021 21:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga bleibt Fürth abgeschlagen Tabellenletzter. Die Hausherren waren im Heimspiel gegen Frankfurt zwar lange Zeit die aktivere Mannschaft, kassierten in der 75. Minute aber das 0:1. Zwar schafften sie in der Nachspielzeit noch den Ausgleich, noch vor dem Abpfiff ging Frankfurt aber erneut in Führung und gewann 2:1. Damit hat Fürth weiter nur einen Punkt auf dem Konto. Die beiden Spiele zuvor endeten ohne Sieger: Köln und Union Berlin trennten sich 2:2, Hertha BSC und Leverkusen spielten 1:1.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.11.2021 21:30 Uhr