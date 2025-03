Fußball-Bundesliga: Freiburg und Leipzig trennen sich torlos

Zum Fußball: In der Bundesliga hält die Durststrecke von Leipzig an. Die Sachsen kamen am Abend in Freiburg nicht über ein 0:0 hinaus und bleiben mit nur einem Sieg aus den vergangenen neun Partien hinter den Breisgauern auf Tabellenplatz sechs. - Zuvor hatte Spitzenreiter Bayern München überraschend 2:3 gegen Bochum verloren. Augsburg feierte einen 1:0-Erfolg in Dortmund.

