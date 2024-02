Fußball-Bundesliga: Freiburg und Frankfurt trennen sich 3:3

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga haben sich Freiburg und Frankfurt 3:3 getrennt. Das Spiel war wegen Fanprotesten gegen einen Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball Liga knapp 15 Minuten lang unterbrochen. Das Abendspiel Bochum gegen den FC Bayern wurde vor einer halben Stunde angepfiffen. In der zweiten Liga haben Nürnberg und Kaiserlautern 1:1 gespielt. Damit ist der Club seit vier Spielen ohne Sieg. Trainerlegende Friedhelm Funkel, der bei den Pfälzern den Klassenerhalt sichern soll, kann damit zum Einstand einen wichtigen Punkt verbuchen. Sankt Pauli bleibt nach einem 1:0-Sieg gegen Braunschweig Tabellenführer. Elversberg gewinnt 3:1 gegen den Tabellenletzten Osnabrück. Im Basketball hat Bayern München den Pokal der Bundesliga gewonnen und damit seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt. In München gewann der Tabellenführer mit 81:65 gegen Ulm.

