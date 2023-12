Fußball-Bundesliga: Freiburg besiegt 1. FC Köln 2:0

Zum Fußball: In der Bundesliga hat der 1. FC Köln im Abstiegskampf einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen: Die Kölner verloren beim SC Freiburg 0:2. Um 19.30 empfängt der FC Bayern den VfB Stuttgart. In der zweiten Bundesliga spielten: St. Pauli - Wiesbaden 1:1, Karlsruhe - Elversberg 3:2 und Braunschweig - Kaiserslautern 2:1. Zum Skispringen: Beim Weltcup in Engelberg haben die Deutschen einen Sieg knapp verpasst. Die Plätze eins und zwei gingen an Österreich, auf Platz 3 bis 5 folgten die Deutschen Pius Paschke, Karl Geiger und Andreas Wellinger.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 17.12.2023 18:00 Uhr