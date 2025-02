Fußball-Bundesliga: Frankfurt und Wolfsburg spielen Unentschieden

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga haben sich Frankfurt und Wolfsburg 1:1 getrennt. In der zweiten Liga hatte zuvor Greuther Fürth in Paderborn mit 2:1 gewonnen. Außerdem spielten: Hamburg gegen Hannover 2:2 und Kaiserslautern gegen Münster 2:1

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.02.2025 17:30 Uhr