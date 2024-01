Fußball-Bundesliga: Frankfurt schlägt Mainz 1:0

Zum Fußball: In der Bundesliga steht heute ein bayerisches Duell auf dem Programm: Augsburg hat am Nachmittag den FC Bayern zu Gast. Gestern Abend schon gewann Frankfurt zuhause gegen Mainz mit 1 zu 0. In der 2. Liga verlor Nürnberg in Hannover mit 0 zu 3. Und Kaiserslautern schlug Schalke mit 4:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2024 07:00 Uhr