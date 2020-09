Nachrichtenarchiv - 26.09.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt am zweiten Spieltag einen 3:1 Sieg bei Hertha BSC errungen. 4.000 Zuschauer durften im Berliner Olympiastadion die Partie mitverfolgen. In der zweiten Liga haben sich Erzgebirge Aue und die Spielvereinigung Greuther Fürth 1:1 getrennt. Der VfL Osnabrück gewann gegen Hannover 96 mit 2:1.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.09.2020 01:00 Uhr