Fußball-Bundesliga: Frankfurt gewinn gegen Schalke

21.01.2023 18:00 Uhr

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Frankfurt den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz geschafft. Die Hessen gewannen 3:0 gegen den Tabellenletzten Schalke. Freiburg kassierte in Wolfsburg eine 0:6-Niederlage und fällt damit auf Rang vier zurück. Bochum setzte sich mit 3:1 gegen Hertha BSC durch und steht damit nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Die weiteren Ergebnisse: Union Berlin - Hoffenheim 3:1 Stuttgart - Mainz 1:1 Augsburg spielt morgen in Dortmund.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2023 18:00 Uhr