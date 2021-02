Fußball-Bundesliga: Frankfurt besiegt Köln mit 2:0

Nachrichtenarchiv - 14.02.2021 18:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Fußball: Eintracht Frankfurt hat den 1.FC Köln mit 2:0 besiegt und sich damit in der Spitzengruppe der Bundesliga etabliert. Die Kölner bleiben im Abstiegskampf. In der zweiten Bundesliga hat der 1.FC Nürnberg einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Der Club verlor 1:2 gegen Sankt Pauli und rutschte in der Tabelle auf Rang 14. Außerdem spielten Darmstadt - Osnabrück 1:0 und Bochum - Braunschweig 2:0. .

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.02.2021 18:30 Uhr