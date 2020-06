Fußball-Bundesliga: FCA verpasst Befreiungsschlag gegen Köln

Neue Corona-Lockerungen treten in Bayern in Kraft

München: Heute fallen in Bayern weitere Corona-Beschränkungen - vor allem im Freizeitbereich. So dürfen Fitnessstudios, Tanzschulen und Freibäder wieder öffnen, allerdings gelten Sicherheitsmaßnahmen. Beim Kommen und Gehen etwa herrscht Maskenpflicht, ebenso in den Sanitäranlagen. In Tanzschulen darf nur mit dem eigenen Partner oder kontaktlos getanzt werden, in Fitnessstudios müssen Abstände zwischen den Trainingsgeräten eingehalten werden, und in Freibäder darf nur eine begrenzte Zahl Besucher nach vorheriger Anmeldung kommen. - Im Teamsport können draußen wieder bis zu 20 Personen gemeinsam trainieren, und bei Nicht-Kontaktsportarten wie Tennis, Golf oder Leichtathletik sind sogar Wettkämpfe erlaubt. Auch Laienmusiker dürfen wieder proben, vorzugsweise im Freien. Dabei muss ein Sicherheitsabstand von 2 bis 3 Metern eingehalten und - wo es geht - eine Maske getragen werden. Ausgenommen sind nur Chöre - hier ist das Ansteckungsrisiko immer noch zu hoch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2020 07:00 Uhr