Fußball-Bundesliga: FC Bayern verliert in Bochum

Bochum: Der FC Bayern hat sein Auswärtsspiel beim VfL Bochum 2:3 verloren. Nach der 0:3-Pleite in Leverkusen und dem Champions-League-Misserfolg in Rom war es die dritte Niederlage in Folge. Anfangs waren die Münchner überlegen und gingen in der 14. Minute mit einem Tor von Musiala in Führung, dann verlor der FC Bayern den Faden. Upamecano sah gelb-rot, und am Ende setzte sich Bochum in Überzahl durch. Zuvor hatten sich Freiburg und Frankfurt 3:3 getrennt. Beide Spiele waren minutenlang durch Fanproteste unterbrochen. In der zweiten Liga trennten sich Nürnberg und Kaiserlautern 1:1. Sankt Pauli bleibt nach einem 1:0-Sieg gegen Braunschweig Tabellenführer. Elversberg gewann 3:1 gegen Osnabrück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2024 20:00 Uhr