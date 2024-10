Fußball-Bundesliga: FC Bayern spielt Unentschieden in Frankfurt

Zum Sport: Der FC Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga nur unentschieden gespielt, die Tabellenführung aber verteidigt. Bei Eintracht Frankfurt hieß es am Ende 3:3. Die Münchner konnten damit auch das dritte Spiel in Folge nicht gewinnen. Im Abendspiel trennten sich Stuttgart und Hoffenheim 1:1. Zuvor hatte Leipzig in Heidenheim 1:0 gewonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2024 06:00 Uhr