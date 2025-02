Fußball-Bundesliga: FC Bayern gewinnt, Augsburg spielt Unentschieden

Zum Fußball: In der Bundesliga hält Tabellenführer FC Bayern München die Verfolger auf Abstand. Nach Treffern von Musiala, zweimal Kane und Gnabry gewannen die Münchner 4:3 gegen Holstein Kiel und haben nun neun Punkte Vorsprung auf Leverkusen, das erst morgen spielt. Der FC Augsburg erreichte dank des späten Ausgleichstreffers von Kömür ein 1:1 beim FC St. Pauli. Dortmund gewann in Heidenheim 2:1, Mönchengladbach war in Stuttgart ebenfalls mit 2:1 erfolgreich und Freiburg siegte in Bochum 1:0. In der zweiten Liga hatte zuvor Regensburg Hertha BSC mit 2 zu 0 geschlagen, Braunschweig gegen Köln 1:2 verloren und Düsseldorf gegen Ulm 3:2 gewonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2025 18:00 Uhr