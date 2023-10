Fußball-Bundesliga: FC Bayern gewinnt 3:1 beim FSV Mainz

Mainz: In der Fußball-Bundesliga haben an diesem Spieltag alle fünf an der Spitze stehenden Teams ihre Spiele gewonnnen. Am Abend siegte auch der FC Bayern beim FSV Mainz. Beim 3:1 erzielten Coman, Kane und Goretzka die Tore für die Gäste. Zuvor hatte Leverkusen 2:1 in Wolfsburg gewonnen sowie Stuttgart 3:0 bei Union Berlin. Die weiteren Ergebnisse: Darmstadt - Leipzig 1:3, Hoffenheim - Frankfurt ebenfalls 1:3, und Freiburg - Bochum 2:1. In der zweiten Liga hat Greuther Fürth 0:2 beim Hamburger SV verloren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.10.2023 22:15 Uhr