Fußball-Bundesliga: FC-Bayern-Frauen gewinnen gegen Bremen mit 3:0

Zum Sport: Die Fußballerinnen des FC Bayern bleiben in der Bundesliga weiter auf Titelkurs: Das Team von Trainer Straus besiegte Werder Bremen am Abend mit 3:0. Damit liegen die Münchnerinnen drei Spieltage vor Schluss sieben Punkte vor Verfolger Wolfsburg; sie könnten am nächsten Spieltag Anfang Mai also vorzeitig Deutscher Meister werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2024 06:00 Uhr