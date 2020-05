Fußball-Bundesliga: FC Bayern deklassiert Düsseldorf mit 5:0

Nachrichtenarchiv - 30.05.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der FC Bayern hat in der Fußball-Bundesliga den achten Sieg in Serie gefeiert. Gegen Fortuna Düsseldorf gewann der Tabellenführer am Abend 5:0. Der FC Augsburg dagegen verlor 0:2 bei Hertha BSC und rutschte auf den 14.Tabellenplatz ab. Außerdem spielten VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1:2, Schalke 04 - Werder Bremen 0:1 und Mainz 05 - TSG Hoffenheim 0:1. Die Ergebnisse der 2. Liga: Nürnberg - Bochum 0: 0, Kiel - Bielefeld 1:2, Sandhausen - Hannover 3:1 und Karlsruhe - Sankt Pauli 1:1.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2020 23:00 Uhr