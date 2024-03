Fußball-Bundesliga: Dortmund und Leverkusen gewinnen

Zum Fußball: Borussia Dortmund hat gestern Abend 3:1 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Der BVB ist damit Vierter in der Bundesliga-Tabelle und wäre so für die Champions-League qualifiziert. Spitzenreiter Bayer Leverkusen ist derweil weiterhin auf Kurs in Richtung Meisterschaft. Beim SC Freiburg gewann der Verein mit 3:2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2024 06:00 Uhr