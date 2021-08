Nachrichtenarchiv - 28.08.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dortmund: In der Fußball Bundesliga haben sich Dortmund und Hoffenheim mit 3:2 getrennt. Zum Auftakt des dritten Spieltages gelang dem BVB damit der zweite Saisonsieg und er rückt an die Tabellenspitze. In der zweiten Liga haben die Nürnberger mit 2:1 gegen Karlsruhe gewonnen. Ingolstadt gelang der erste Saisonsieg gegen Sandhausen mit 2:0.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.08.2021 01:00 Uhr