Fußball-Bundesliga: Dortmund dreht Spiel in Frankfurt

Nachrichtenarchiv - 08.01.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt: Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt eine 2:0-Führung gegen Borussia Dortmund noch aus der Hand gegeben; das Spiel endete 2:3. Damit rückt Dortmund in der Tabelle bis auf sechs Punkte an Bayern heran. Auch Augsburg hatte am Nachmittag in Hoffenheim vorne gelegen, dann aber noch 1:3 verloren. Fürth holte beim 0:0 gegen Stuttgart einen Punkt. Die weiteren Ergebnisse: Leipzig - Mainz 4:1, Leverkusen - Union Berlin 2:2, und Freiburg - Bielefeld ebenfalls 2:2.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2022 21:00 Uhr