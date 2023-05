Fußball-Bundesliga: Dortmund besiegt Wolfsburg 6:0

Kurzmeldung ein/ausklappen Forderungen nach mehr Grenzkontrollen nehmen zu

Berlin: Vor dem Bund-Länder-Treffen zur Kostenverteilung bei der Versorgung von Geflüchteten nehmen die Forderungen nach schärferen Grenzkontrollen zu. So verlangen die Innenminister von Brandenburg und Sachsen, Stübgen und Schuster, stationäre Kontrollpunkte an der Grenze zu Polen und Tschechien. In einem Schreiben an Bundesinnenministerin Faeser verweisen die beiden CDU-Politiker auf Grenzkontrollen in Bayern. Faeser bekommt ihrerseits Unterstützung für den Vorstoß, Asylzentren an den EU-Außengrenzen einzurichten. EU-Innenkommissarin Johansson sagte dazu in der Zeitung "Welt am Sonntag", es sei wichtig verpflichtende Grenzverfahren zu haben. Die Bundesregierung steht derzeit unter Druck, weil sie Ländern und Kommunen für die Versorgung von Geflüchteten nicht mehr Geld zur Verfügung stellen will. Ein entsprechendes Papier aus dem Kanzleramt haben Ministerpräsidenten verschiedener Länder zurückgewiesen.

