Fußball-Bundesliga: BVB lässt in Heidenheim Punkte liegen

Zum Fußball: In der Bundesliga haben sich Heidenheim und Dortmund am Abend 0:0 getrennt. Der FC Bayern spielt heute Nachmittag gegen Borussia Mönchengladbach. Tabellenführer Leverkusen gastiert in Darmstadt. Augsburg trifft auswärts auf Bochum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2024 06:00 Uhr