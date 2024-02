Fußball-Bundesliga: Bremen gewinnt 1:0 in Köln

Köln: In der Fußball-Bundesliga hat Bremen 1:0 in Köln gewonnen. Für die Norddeutschen ist es der dritte Auswärtssieg in Folge. Augsburg ist am Nachmittag beim Abstiegskandidaten Mainz zu Gast; der FC Bayern spielt erst morgen beim Tabellen-Vierzehnten Bochum. In der zweiten Liga hat Greuther Fürth gestern 1:2 in Hannover verloren. Hertha BSC gewann 3:2 gegen Magdeburg. Beide Spiele wurden unterbrochen. Fans hatten Tennisbälle aufs Spielfeld geworfen, um gegen den Einstieg von Investoren in die Deutsche Fußball Liga zu protestieren.

