Fußball-Bundesliga: Bielefeld gewinnt gegen Freiburg 1:0

Nachrichtenarchiv - 09.04.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bielefeld: In der Fußball-Bundesliga hat sich Arminia Bielefeld etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Die Westfalen besiegten am Abend den SC Freiburg mit 1:0 und haben damit - zumindest bis morgen - die Abstiegsränge verlassen. In der zweiten Liga hat der Hamburger SV erneut einen Rückschlag im Aufstiegskampf einstecken müssen. Der HSV verlor sein Heimspiel gegen Darmstadt mit 1:2. Die für den heutigen Samstag angesetzte Partie Kiel gegen Regensburg wurde abgesagt. Grund: Bei den Norddeutschen gab es einen positiven Corona-Befund. Deshalb ist ein Großteil der Mannschaft in Quarantäne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2021 23:00 Uhr