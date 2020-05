Fußball-Bundesliga beginnt wieder

Bundesweit Demos gegen Corona-Maßnahmen erwartet

Stuttgart: In ganz Deutschland demonstrieren heute Tausende Menschen gegen die Corona-Einschränkungen. Die größte Aktion findet mit 5.000 angekündigten Teilnehmern in Stuttgart statt. In München ist auf der Theresienwiese eine Demo mit tausend Teilnehmern genehmigt worden. Auch in Berlin, Nürnberg, Leipzig und Bremen sollen Kundgebungen stattfinden. Weil am vergangenen Wochenende viele Demonstranten die Abstandsregeln missachtet hatten, will die Polizei mit deutlich mehr Beamten vor Ort sein. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat Verständnis für Proteste. Es sei absolut legitim, dass Menschen demonstrierten, wenn es zu den gravierendsten Grundrechtseinschränkungen seit dem Bestehen der Bundesrepublik komme, sagte Laschet der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Man müsse aber wissen, dass Links- und Rechtsradikale diesen Protest für sich zu nutzen versuchen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2020 06:00 Uhr